Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
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