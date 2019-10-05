Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'nin kendisine sağladığı gücü millete tepeden bakmak, milleti hiçe saymak, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetin partimizin çatısı altında yeri yoktur."
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