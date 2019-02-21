Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin, MHP'nin Oyları Öyle Konsolide Olmalı Ki Öyle Bir Beraber...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin, MHP'nin Oyları Öyle Konsolide Olmalı Ki Öyle Bir Beraber...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:32 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, MHP, Politika
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