Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'nin, MHP'nin Oyları Öyle Konsolide Olmalı Ki Öyle Bir Beraber...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin, MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını çökertelim."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:32 Kaynak: AA
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