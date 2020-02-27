Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır"

7 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girmesi ve salondakileri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protokolde yerini alması

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüde konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katıldı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin ve Siyaset Akademimizin kapısı herkese açıktır

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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