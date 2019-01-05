Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Olarak Güzel İzmir'i Tek Parti Zihniyetinin Vesayetinden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Olarak Güzel İzmir'i Tek Parti Zihniyetinin Vesayetinden...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak güzel İzmir'i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak güzel İzmir'i tek parti zihniyetinin vesayetinden kurtararak yeniden ülkemizin ve dünyanın sembol şehirlerinden biri haline getirmek için çalışıyoruz. CHP'li vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin İzmir'i yeniden demokrasinin ve özgür düşüncenin merkezi haline hep birlikte getirelim. İnanıyorum ki siz de bu CHP zihniyetinden ekmek çıkmayacağını biliyorsunuz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Politika
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