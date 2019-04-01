Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Olarak Tek Başımıza veya Cumhur İttifakı ile Seçime Girdiğimiz...
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "AK Parti
olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: AA
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