Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Olarak Tek Başımıza veya Cumhur İttifakı ile Seçime Girdiğimiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti Olarak Tek Başımıza veya Cumhur İttifakı ile Seçime Girdiğimiz...

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti olarak tek başımıza veya Cumhur İttifakı ile seçime girdiğimiz yerlerde şu an itibarıyla 16 büyükşehir, 24 il, 538 ilçe ve 200 belde olmak üzere 778 belediye başkanlığı kazandık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:50 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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