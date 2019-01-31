Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Olarak Yeni Dönemdeki Belediyecilik Anlayışı ve Millete...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhu¨tlerinin 11 başlık altında özetlendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak yeni dönemdeki belediyecilik anlayışı ve millete taahhu¨tlerinin 11 başlık altında özetlendiğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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