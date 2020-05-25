Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti önümüzdeki yeni dönemin de lokomotifi olmayı sürdürecektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:59 Kaynak: AA
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