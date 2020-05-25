Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 81 İl Teşkilatı ile bayramlaştı. (2)

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