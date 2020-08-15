Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirterek, "Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, bugün açılışını gerçekleştirdiği Ricosta Oteli'nde düzenlenen AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğindeki konuşmasında, Oruç Reis araştırma gemisinin planlandığı ve ilan edildiği şekilde belirlenen sahada sismik araştırmalarını yürüttüğünü bildirdi.

Deniz Kuvvetlerinin de Oruç Reis gemisine bölgede refakat ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, asla gerilim peşinde olmadıklarını, kimsenin hakkına da el uzatmadıklarını, milletin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunduklarını vurguladı.

"İnanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok"

Akdeniz'deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

" Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya'daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve dün Sümela'da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır."

"Türkiye ile AK Parti'nin kaderinin birleştiği, bütünleştiği" gerçeğinin gün geçtikçe çok daha yakından görüldüğünü ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin geleceğinin kendilerinin çalışmasına, değer ve hizmet üretilmesine bağlı olduğunu kaydetti.

AK Parti kadrolarının büyük ve güçlü Türkiye idealine sancaktarlık yapacağını vurgulayan Erdoğan, "Ben sizlere güveniyorum, inanıyorum. Siz dik durdukça, sürekli gayretimizi devam ettirdikçe Türkiye'nin ufkunu aydınlatacak kadro inanıyorum ki daha diri, yeni kadrolarla güçlenecektir." diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne de AK Parti kadrolarının taşıyacağını, omuzlarındaki yükün azalmayıp arttığını, heyecanın, hizmet aşkının, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin de artması gerektiğini belirtti.

"İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize yakın olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek inanın dışarıda da o kadar güçlü ve etkili oluruz." diyen Erdoğan, davalarında karamsarlığa, ümitsizliğe, rehavete, gevşemeye yer olmadığını vurguladı.

"İnsanımızla aramıza asla duvarlar örmeyeceğiz"

Kibrin, gururun, büyüklenmenin, vatandaştan koparak sırça köşklere hapsolmanın kendilerine yakışmayacağını ifade eden Erdoğan, kibir ehli değil, tevazu ehli olacaklarını söyledi.

Erdoğan, tevazuyu hiçbir zaman elden bırakmayacaklarını, kardeşlik hukukunun zedelenmesine fırsat verilmeyeceğini, milletle olan gönül bağının zayıflamasına müsaade edilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hangi görüşten, inançtan olursa olsun insanımızla aramıza asla duvarlar örmeyeceğiz. Görevimiz, makamımız ne olursa olsun, asıl gayemizin milletimize hizmet olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkarmayacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

AK Parti'nin üye sayısında şu anda 10 milyon 500 bini yakaladığını, böyle bir partinin Türkiye'de bulunmadığını, bunu yeterli görmediklerini aktaran Erdoğan, 1 milyon üye ilavesiyle 11 milyon 500 bin rakamına süratle ulaşacaklarını vurguladı.

AK Parti'de 4,5 milyon kadın üyenin bulunduğunu, gençlerde de sayının 1 milyon olduğunu, bunun kendilerini rehavete götürmeyeceğini, daha çok çalışacaklarını, koşturacaklarını belirten Erdoğan, teşkilat mensuplarına teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:19

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu: (3) - Son Dakika

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