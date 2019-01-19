Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun adaylarını tanıtıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Samsun
Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:05
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