Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun adaylarını tanıtıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun adaylarını tanıtıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun adaylarını tanıtıyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:05 

Cumhurbaşkanı, Samsun, Ekonomi
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