Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Manifestosunu Açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Manifestosunu Açıklayacak

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim manifestosunu açıklayacakANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 maddeden oluşan yerel yönetimler manifestosunu bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 maddeden oluşan yerel yönetimler manifestosunu bugün açıklayacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün Ankara Kapalı Spor Salonunda seçim manifestosunu açıklayacak. AK Parti yerel seçim adaylarının da tanıtılacağı toplantıda seçim şarkıları ve sloganlar da partililere sunulacak. Manifestonun açıklanmasıyla 31 Mart yerel seçim kampanya dönemi de resmen başlamış olacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koymuş olduğu belediyecilik anlayışını adaylara aktaracak.
Toplantının gerçekleşeceği salonda, "Korumak ve Yaşatmak İçin Çevreye Saygılı Şehirler, Gönülden Yaparsan Gönülden Kazanırsın, Değer Üreten Şehirler, Türkiye'nin Geleceği Gönül Belediyeciliği, Tüm Canlılara Kucak Atan Şehirler, Önce Millet Önce Memleket" temalı pankartlar yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal,
"Bugün yeni bir yola çıkmanın ve yeni bir zafer için hazırlanmanın tanıtım günü. Önce kampanyamızı tanıtacağız. Sonra adaylarımızı tanıtacağız ve daha sonra Cumhurbaşkanımız Türkiye ile yerel seçimler manifestomuzu paylaşacak. 1994 yolunda Türkiye'de bir şey değişti, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul da bir şey değişti, Türkiye de her şey değişti. Bir anlayış değişikliği, bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana, şehre bakış açısı değişikliğinde Türkiye de her şeyin değiştiğini gördük. Türkiye 1994'te çöpü, çukuru, çamuru konuşuyordu. Ama bugün geldiğimiz Türkiye'de artık altyapısı tamamlanmış şehirleri, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, değer üreten şehirleri, kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz. Şehirlerin karakterini, kimliğini, tarihi dokusunu korumayı konuşuyoruz. Gönül kelimesi sadece Türkçe'de olan bir kelimedir. Biz işimizi gönülden yaparız. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye büyük değişimini, tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kadrolarla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fazıl Say Konserinden Gurur Duydum Fotokapanı Alıp Evine Götüren Temizlik İşçisi İçin Karar Verildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıklıyor Yolculuk 1 Saat 45 Dakikaya İniyor! 6 Yıldır Yapımı Süren Gebze-Halkalı Hattında Sona Gelindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 13:38:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Manifestosunu Açıklayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]