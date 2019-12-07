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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti sıradan bir siyasi teşekkül değildir. Türkiye, nasıl binlerce yıllık devlet tarihi içindeki son halka ise AK Parti de bu büyük davanın günümüzdeki en önemli temsilcisidir."
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