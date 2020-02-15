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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir."
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