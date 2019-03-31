Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ve Cumhur İttifakı Açısından Kazanılan ve Kaybedilen Belediye...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "AK Parti
ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA
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