Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ve Cumhur İttifakı Açısından Kazanılan ve Kaybedilen Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti ve Cumhur İttifakı Açısından Kazanılan ve Kaybedilen Belediye...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti ve Cumhur İttifakı açısından kazanılan ve kaybedilen belediye başkanlıkları elbette olmuştur. Her kazanç ve her kayıp milletimizin takdiridir. Bu da tabii demokrasinin bir gereğidir. Kabullenilmesi gereken bir gerektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:19 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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