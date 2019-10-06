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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondaki katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı. (2)

Erdoğan: "Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur."

Erdoğan: "AK Parti'ye saldıranların gayesi, yerine bir başka partiyi ikame etmek değil, temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. Bu bakımdan verdiğimiz mücadele kendimiz için değil, milletimiz adınadır."

Erdoğan: "İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur, AK Parti ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlüdür. Buna karşılık, AK Parti'nin zayıflaması demek Allah göstermesin, Türkiye'nin savunmasının zayıflaması demektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kızılcahamam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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