Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşimle Cumhur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ak Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşimle Cumhur...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " AK Parti'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşimle Cumhur İttifakı'na inanan, güvenen tüm kardeşlerimle işte bu İstanbul için bir kez daha Yenikapı'dayız. Şu anda aldığım resmi rakam 1 milyon 600 bin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:05 Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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