Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık"

1 saat önce

Kayseri'de toplu açılış töreni Açılış törenine katılan vatandaşlar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Kayseri'de toplu açılış töreni

Açılış törenine katılan vatandaşlar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'yi kurduk ve Kayseri'den yola çıktık

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 05:11 Kaynak: AA
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