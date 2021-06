Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarını uyardı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın" dedi.

AK Partili belediye başkanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlarına çeşitli uyarılarda bulunarak, 2023 seçimlerini hatırlattı. AK Parti'nin mahalli idareler karnesiyle milletin teveccühünü kazandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "19 yıl önce iktidar kapısını açan, 19 yıl boyunca iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki üstün gayretlerimiz, hizmetlerimiz, başarılarımızdır. Son 19 yılda hayata geçirdiğimiz reformlarla mahalli idarelerin gücünü ve hizmet kabiliyetini daha da artırdık. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerin önemli bir kısmını halen belediyelerimiz yürütüyor. Bu bakımdan her birinizin işlerini yürütürken büyük bir mekanizmanın en kritik parçası olduğunuzu unutmadan çalışması son derece önemlidir" diye konuştu.

AK Parti'nin son 19 yılda insanların beklenti çıtasını da yükselttiğinin altını çizen Erdoğan, "Artık vatandaşlarımız belediyelerden sadece rutin işlerinin görülmesini değil, kendisine kıymet verilmesini, saygı duyulmasını da bekliyor. İnsanımız telefon açtığında muhatap bulmayı, soru sorduğunda cevap almayı, bir sıkıntısını ilettiğinde çözülmesini, kısa vadede çözülmese bile en azından ilgilenilmesini arzu ediyor. Gönül belediyeciliği derken böyle bir anlayışı kast ediyoruz. Yani, vatandaşa değer veren, sorunlarına çözüm arayan, gayretli, çalışkan, dürüst bir belediyecilik tasavvurundan bahsediyorum. Gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin kimseye faydası olmaz" şeklinde konuştu.

Belediye başkanlarından vatandaşlara hizmet ederken güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuyu asla elden bırakmamalarını isteyen Erdoğan, "AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir olmalı, vatandaşın içinde olmalı, sokaktan, çarşıdan, pazardan ayağını asla kesmemelidir. Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecraları ile vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği hizmet belediyeciliğinin yerini alamaz. Bizim siyasetteki varlık sebebimiz birilerine imtiyaz sağlamak, birilerine menfaat devşirmek, birilerini makam mevki sahibi kılmak değildir. Bizim öncelikli vazifemiz halkımıza, ülkemize, insanımıza hizmet etmek, Türkiye'nin tamamında adalet ve kalkınmayı tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarından 2019 seçimlerinde millete açıklanan manifestodaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmalarını da isteyen Erdoğan, "Özellikle imar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın. Yaptığınız işlerin tanıtımına önem verin, millet sizin eserlerinizi, hizmetlerinizi görsün" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının illere yönelik özel çalışmalar yaptığını, her belediyenin adeta röntgeninin çekildiğini ifade eden Erdoğan, "Bu çalışma sonunda sizin önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceğiniz yol haritası ortaya çıkmaktadır. Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı 2023'teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlarını da etkileyecektir. Sizlerden özellikle şehrinizin her bir hanesine ulaşarak sorunları yerinde görmenizi, vatandaşın dertleri ile dertlenmenizi rica ediyorum. Milletimize ve şehirlerimize hizmet yolunda her birinize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Bu süreci gayet iyi hazmetmeli, halkımızla kapı dışından değil, kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de tüm şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazi olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum, 2023'e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA