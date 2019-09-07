Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 05:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gök kubbeyi üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz, en küçük bir ses seda yok. Bu, iki yüzlülüğü gösteriyor."
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