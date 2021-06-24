Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillere talimat verdi: Vatandaşlarla daha sık buluşun - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri toplantısına katıldı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"İlk olarak vekillerimizle Sağlık Bakanımız bir araya geldi. Belediye başkanlarımız, teşkilat başkanlığımız, vekillerle, bakanlarımızla bir araya gelerek iç ve dış siyasetin, gelişmelerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği bir seri toplantı yapılıyor.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDAKİ BAŞARILAR DEĞERLENDİRİLDİ

Genel başkanımız vekillerimize, 'Vatandaşla daha sık buluşun' dedi. İlgili değerlendirmelerin yanı sıra salgınla mücadele konusunda görüşlerini paylaştılar. Terörle mücadele konusundaki başarılar değerlendirildi.

"YENİ ANAYASA SÜRECİNE KUVVETLİ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKIN TALİMATI VERDİ"

Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızın, değerli milletvekillerimize yaptığı önemli vurgulardan bir tanesi yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerekliliğiyle ilgilidir. Tabii anayasa meselesi, Türkiye'de sürekli olarak bir sivil anayasa arayışı vardır. Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edemeyeceğini, Türkiye'nin muhakkak suretle sivil bir anayasa sahip olması gerektiğini, hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde buna sahip çıktığını ve bu dönemde siyasette görev yapan herkesin gelecek nesillere bir borç olarak bu yeni anayasa meselesini hayata geçirmesi gerektiği şeklinde değerlendirmeleri oldu."

TOPLANTI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 27 Şubat 2020'den sonra ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. 55 milletvekilinin bulunduğu toplantıya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir, Hamza Dağ da katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.