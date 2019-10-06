Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı