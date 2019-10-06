Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine düşmedik."

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da "Anlaşıldı" paylaşımı
Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda farklı yendi AK Parti'den CHP'ye konuşma saati yanıtı: Biz mutabakata uyarız, siyasi centilmenliğe aykırı iş yapmayız Erdoğan'ın 'Barış Pınarı' sözleri Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun adı olarak yorumlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:24:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Partinin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]