Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:12 Kaynak: AA
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