Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:12 Kaynak: AA
, Akar'la yaptığı telefon görüşmesi sırasında hitap ettiği Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı.
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