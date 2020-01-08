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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bu bölge ile ilgili...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TürkAkım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:36 Kaynak: AA
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