SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonu - Son Dakika
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SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonu

05.07.2022 11:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonuİSTANBUL, (DHA) - 19. Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonu

İSTANBUL, (DHA) - 19. Akdeniz Oyunları'nı izlemek için Cezayir'de bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tekvando Milli Takımı'nı ziyaretinde, milli sporcuları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki oyunlar bitene kadar madalya sayımızı biraz daha artırıp Akdeniz Oyunları'ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, bu millete çok yakışır" dedi.

19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden sporcuları izlemek için Cezayir'in Oran kentinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadın Milli Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynadığı final maçını izledi.

Maçın ardından müsabakaları biten Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Telefonda, madalya alan sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hakan'ın altın kaçırışına doğrusu çok üzüldüm. İnşallah en yakın zamanda telafi eder" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda milli sporculara seslenirken şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Oyunları'nda bizi temsil eden sporcularımızı şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Şu an itibarıyla 42 altına ulaşmış vaziyetteyiz. Temennim odur ki oyunlar bitene kadar bu sayıyı biraz daha artırıp Akdeniz Oyunları'ndan lider olarak çıkalım. Bu liderlik sporcularımıza yakışır, bu millete çok yakışır. Tekrar şahsım ve milletim adına tüm sporcularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. İnşallah dönüşlerinde birlikte olmak üzere."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden tekvandoculara tebrik telefonu - Son Dakika

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