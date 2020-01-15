Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla...

6 saat önce

, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salonda katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuştu. (3)

Erdoğan: "Ülkemizde ister belediyeler, ister diğer kurumlar veya özel sektör tarafından hayata geçirilecek tüm akıllı çözüm uygulamalarının birbiriyle uyumlu olması kritik öneme sahiptir. Aksi takdirde Türkiye, teknoloji çöplüğüne döner."

Erdoğan: "Rastgele, keyfekeder, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız iş yapma devrine geri dönüşe izin veremeyiz."

Erdoğan: "Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayacak, dünya pazarlarına ihracatçı olarak gireceğiz."

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünya değişmiş, bölgemiz değişmiş, Türkiye değişmiş, şehirler değişmiş, demokratik ve ekonomik standartlarımız değişmiş, yönetim sistemimiz değişmiş ama bazı kafalar hala 20 yıl öncesinde, hatta 70 yıl öncesinde kalmış."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıllı şehir uygulamalarında da sadece kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla...

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:50 Kaynak: AA
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