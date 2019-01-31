Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı Şehirler ile Şehircilikte Yeni Ufuklar Açacağız. Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı Şehirler ile Şehircilikte Yeni Ufuklar Açacağız. Belediye...

1 saat önce

IHAAW132815-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW132815-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde Türkiye'yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız" dedi. 31.01.2019 13: 28: 15 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:34 Kaynak: İHA

Politika
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