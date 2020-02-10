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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:29 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akıllı sistemlerle kullanılan saldırıları püskürtmenin yolu, daha akıllı sistemleri geliştirmek ve kullandırmaktır."
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