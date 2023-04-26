Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi - Son Dakika
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Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi

26.04.2023 22:59

Dün akşam katıldığı ortak yayında rahatsızlanması sebebiyle bugünkü programlarını iptal edip evde dinlenmeye geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam katıldığı canlı yayında rahatsızlanınca programa ara verildi. 20 dakikanın ardından yayın tekrar başladı. Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili AK Parti'den yeni açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programlarının da iptal edildiğini belirtti.

ONLİNE KATILACAK

Twitter hesabından paylaşım yapan Kandemir, "Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sağlık durumuna ilişkin sabah saatlerinde Twitter hesabından bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

"EVDE İSTİRAHAT EDECEĞİM"

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

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