Mersin 'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi - Son Dakika

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