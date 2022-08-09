Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi

09.08.2022 21:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan incelediMersin'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi

Mersin'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.

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Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi - Son Dakika
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