Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceledi
Mersin'de Akkuyu Nükler Santrali'ni havadan inceleyen Cuhmurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükler Santrali ile ilgili brifing aldı.
Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Mersin, Genel, Son Dakika
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