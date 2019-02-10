Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akm'nin Açılışı) Bugün Ülkemizin Sanat ve Kültür Hayatında Çığır Açacak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Akm'nin Açılışı) Bugün Ülkemizin Sanat ve Kültür Hayatında Çığır Açacak...

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AKM'nin açılışı) Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( AKM'nin açılışı) Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 01:14 Kaynak: AA

AKM, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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