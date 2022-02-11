CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AKSAKALLAR HEYETİ'Nİ KABUL ETTİ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aksakallar Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Heyette, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adyrbek, Kırgızistan Aksakalı Medetkhan Sehrimklov, Özbekistan Aksakalı Bakhtiyor Sayfullahev ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da toplantıya katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyetini kabulü, kendisinin koronavirüsü atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıdı.