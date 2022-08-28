İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

28.08.2022 00:30
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, akşam saatlerinde konutuna giderken Beylerbeyi'nde durarak pastaneye girdi.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, akşam saatlerinde konutuna giderken Beylerbeyi'nde durarak pastahaneye girdi. Erdoğan burada vatandaşlarla çay içerek bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde çalışmalarını bitirdikten sonra akşam konutuna giderken Beylerbeyi'nde mola verdi. Erdoğan, burada pastahaneye uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi ile karşılaşan Erdoğan, çay içerek vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların sevgisi ile karşılaşırken fotoğraf çekilme isteklerini de geri çevirmedi. Erdoğan ilerleyen dakikalarda pastahaneden ayrılarak Üsküdar Kısıklı'daki konutuna geçti.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PASTANEDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ - Son Dakika
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