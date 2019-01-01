Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık Oldu"
1 saat önce
IHAAW161106-SIY/01-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık oldu" 01.01.2019 16: 11: 06 TSI NNNN.
IHAAW161106-SIY/01-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Akyurt belediye başkan adayı Hilal Ayık oldu" 01.01.2019 16: 11: 06 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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