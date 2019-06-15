Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Türkiye, Asya, Katar, Güncel
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