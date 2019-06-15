Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüştü
4 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:08 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Asya
'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi kapsamında Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan
'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen zirvedeki oturum sonrası ikili görüşmelerine devam ediyor.
Erdoğan, zirve kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
da hazır bulundu.
ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır
Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor
Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında