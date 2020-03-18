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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:38 Kaynak: AA
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