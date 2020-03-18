Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronovirüsle Eşgüdüm Toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını...

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:38 Kaynak: AA

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