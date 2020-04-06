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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)
Erdoğan: "Aldığımız tedbirler ve alacağımız ilave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 07:41 Kaynak: AA
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