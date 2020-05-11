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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir süreçten geçeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir süreçten geçeceğiz" - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 07:27 Kaynak: İHA
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