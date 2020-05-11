Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aldığımız tedbirleri, özellikle normalleşme adımlarını gerektiğinde genişletecek gerektiğinde sınırlandıracak dinamik bir süreçten geçeceğiz" - İSTANBUL

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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi

Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı