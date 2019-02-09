Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar Ailesinden 9 Kişinin Cenaze Törenine Katıldı 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar Ailesinden 9 Kişinin Cenaze Törenine Katıldı 2

14 dakika önce

İstanbul - (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2(Tür: İstanbul)

İstanbul - (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA

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