Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alemdar Ailesinden 9 Kişinin Cenaze Törenine Katıldı 2
14 dakika önce
İstanbul - (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2(Tür: İstanbul)
İstanbul - (aktüel görüntüyle) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI 2
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 04:18 Kaynak: DHA
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