Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.

Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.

Akif Çağatay Kılıç, Alev Alatlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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