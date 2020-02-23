Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı 'yı ziyaret etti.

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