Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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