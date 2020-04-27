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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aleviliği din olarak gösteren bu anlayışı özellikle milletimin huzurunda...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 07:26 Kaynak: AA
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