Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Gürbüz'ü tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 08:15 Kaynak: İHA
, Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz
'ü tebrik etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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