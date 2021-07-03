Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ali Koç'a cevaben yazdığı 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektup:

"TAVİZSİZ DURUŞUNUZ, MİLLETİMİZİN DURUŞUDUR"

"Sayın Cumhurbaşkanım,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ'nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır. Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir. 15 Temmuz 2016'da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ'ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu.

Zat-ı alinizin önderliğinde FETÖ'ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır. Fenerbahçe'nin FETÖ'ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, kulübümüzün televizyonu Fenerbahçe TV'de ve tüm sosyal platformlarımızda yayınlanmak üzere bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz.

Desteğiniz FETÖ'ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır."

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

ERDOĞAN'IN ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİĞİ MEKTUP:

FENERBAHÇE ADALET MÜCADELESİ 10. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

"Sayın Ali KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır. Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır. Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir.

Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir. Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir. FETÖ'ye karşı adalet mücadelesinin 10'uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe'ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum."

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı