Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi

03.07.2021 10:15

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönümü sebebiyle bir mektup yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sürecin hem en canlı şahitlerinde hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz Fenerbahçe'dir. FETÖ'nün yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, F.Bahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır" ifadelerinin yer aldığı bir yanıt verildi.

Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Ali Koç'a cevaben yazdığı 'Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Koç'un ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı mektup:

"TAVİZSİZ DURUŞUNUZ, MİLLETİMİZİN DURUŞUDUR"

"Sayın Cumhurbaşkanım,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz 2011 sabahı hain örgütün savcılarının başlattığı sözde şike davasından beri süren hak arama mücadelesi, FETÖ'nün çarptığı ilk duvar olmuş, hainlerin maskesini düşürmüş ve aziz milletimizde de bir uyanışı başlatmıştır. Vardığımız noktada yüce Türk yargısı, bu süreçte Kulübümüze kurulan kumpası tescil etmiş ve sanıkları binlerce yıllık hapis cezasına mahkûm etmiştir. 15 Temmuz 2016'da, eli kanlı örgütün milli iradeye kastettiği hain darbe girişimi, ülkemizin ne büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını gösterdi, kıymetli şahsınızın FETÖ'ye karşı verdiği mücadelenin ehemmiyetini ortaya koydu.

Zat-ı alinizin önderliğinde FETÖ'ye karşı olan tavizsiz duruş, artık milletimizin duruşudur. Bu ülkenin değerlerini kendine temel almış ve bu milletle var olan Fenerbahçe Spor Kulübü de bu duruşun, bu mücadelenin büyük bir parçasıdır. Fenerbahçe'nin FETÖ'ye karşı olan adalet mücadelesinin 10. yılı olan 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü, Kulübümüzün Yüksek Divan Kurulu üyesi olmasından büyük bir şeref duyduğumuz zat-ı alinizin, kulübümüzün televizyonu Fenerbahçe TV'de ve tüm sosyal platformlarımızda yayınlanmak üzere bu konudaki yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşmanızı ve haklı davamıza destek olmanızı Fenerbahçe ailesi olarak arz ve temenni ediyor; katkılarınızın bizleri onurlandıracağını paylaşmak istiyoruz.

Desteğiniz FETÖ'ye ve onun işbirlikçilerine karşı da milletimizin vereceği en büyük mesaj olacaktır."

Saygılarımla,

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

ERDOĞAN'IN ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİĞİ MEKTUP:

FENERBAHÇE ADALET MÜCADELESİ 10. YIL DÖNÜMÜ MESAJI

"Sayın Ali KOÇ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

FETÖ, tüm kurum ve kuruluşlarıyla devletimizi ele geçirme hedefi doğrultusunda 40 yıl boyunca sinsi bir şekilde çalışmış, bu süreçte sayısız ihanete, alçaklığa ve zulme imza atmıştır. Örgüt, özellikle yargı ve emniyet içinde yuvalanmış militanları vasıtasıyla, gerektiğinde en temel hukuk kaidelerini bile çiğneyerek, spordan siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alana müdahale etmiştir.

Bu sürecin hem en canlı şahitlerinden hem en büyük mağdurlarından biri, hiç şüphesiz, Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır. Devletimiz de 17-25 Aralık girişimi sonrasında başlattığı, 15 Temmuz ihanetinden sonra çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüğü mücadelesi ile örgüte ağır darbeler indirmiştir.

Son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar, bu sinsi terör örgütüyle mücadelemiz devam edecektir. Örgütün ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmaması için Fenerbahçe camiasının desteği ve dayanışması son derece önemlidir. FETÖ'ye karşı adalet mücadelesinin 10'uncu yıl dönümünde, sizlerin şahsında Fenerbahçe'ye gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere vatanımızın istiklal ve istikbali uğrunda canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yâd ediyor, gazilerimizin her birine sağlık ve afiyet diliyorum."

Recep Tayyip ERDOĞAN

Türkiye Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi

Fetullahçı Terör Örgütü, Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi - Son Dakika Spor


Son Dakika

Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı 10:41 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu 10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu 10:20 Uçurumdan yuvarlanan aracın içinde sıkışan sürücü korkunç şekilde hayatını kaybetti! 4 yaşındaki oğlu yanı başında ağlarken bulundu
Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok 10:09 Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak 09:39 Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu 09:13 İddialar, tüyler ürpertti! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu
Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak 09:08 Teslim olan Tosuncuk iade edilecek! Akşam saatlerinde İstanbul'da olacak Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı 23:21 Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı

Son Dakika Haberleri
10:52 Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi
10:40 Kayseri'de tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri kepenk açmadı
10:33 Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın reklam yıldızı oldu
10:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi
10:14 Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi
10:08 Yargıtay, emsal karar verdi: Bankanın, IBAN ile isim farklılığını kontrol etme yükümlülüğü yok
09:55 Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı
09:38 Hasret bitiyor! Ekranlara geri dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen'in yeni partneri Barış Arduç olacak
09:35 Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor
09:05 Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar
Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi Şehit annesinin dileği gerçek oldu! Köyün en yüksek noktasına Türk bayrağı dikildi         
10:52
Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar Vatandaşların akın ettiği tatil beldemizin nüfusu 1 milyona yaklaştı! Akın akın gidiyorlar         
10:38
TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybedip yön tabelasına çarpan sürücü yaşamını yitirdi TEM'de direksiyon hakimiyetini kaybedip yön tabelasına çarpan sürücü yaşamını yitirdi         
10:28
Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi Çocuklarını mesajla taciz eden sapığa tuzak kurarak meydan dayağı attılar! O anlar saniye saniye görüntülendi         
10:15
Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı Ukrayna'da geçit töreni provasında kadın askerlere topuklu ayakkabı giydirildi, ülkede kriz çıktı         
09:56
Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor Japonya'da heyelan felaketi! En az 20 vatandaştan haber alınamıyor         
09:36
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 10:57:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'un 3 Temmuz mektubuna destek yanıtı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement