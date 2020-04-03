CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN YENİ TEDBİR KARARLARINI AÇIKLADI (1) - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN YENİ TEDBİR KARARLARINI AÇIKLADI (1)

6 saat önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN YENİ TEDBİR KARARLARINI AÇIKLADI (1), System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. Özellikle milletimizden beklentimiz her bireyin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Bu gece itibarıyla 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak ilimizi belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. 30 büyük şehrimizle Zonguldak'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak. Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Milletime güveniyorum, bu içi boş bir söz değil. Attığımız her adımda bu güvenin tezahürlerini görüyoruz. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının seyrini o derece kontrol altına alır, tehdidi ortadan kaldırabiliriz. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir. Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Kampanyanın 3. gününde yaklaşık 304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir." dedi.

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-Erdoğan'ın açıklamaları


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Zonguldak, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 08:36 Kaynak: DHA

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