Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

06.09.2022 19:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Gün içinde Saraybosna'da bir dizi programa katılan Erdoğan, Kovaci Şehitliği'ne geldi. Burada Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine yürüdü.

Erdoğan, İzetbegoviç'in kabrine de çiçek bıraktıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasına icabet etti.

Kabir ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç ve Türk heyeti eşlik etti.

Şehitlikten Bosna-Hersek İslam Birliğinin (Riyaset) yeni binasını yürüyen Erdoğan, Bosna Hersek halkından büyük ilgi gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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