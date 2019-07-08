Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
, Saraybosna
'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehitlik ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmeye gelen Türk vatandaşlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik ediyor. - SARAYBOSNA
Cumhurbaşkanlığı, dernek ve vakıflara ödenen parayı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin nasıl getirileceğini açıkladı
11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandaya bin 110 lira idari para cezası