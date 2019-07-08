Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehitlik ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmeye gelen Türk vatandaşlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik ediyor. - SARAYBOSNA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Saraybosna, Politika
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