Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:58 Kaynak: AA
, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç
'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na ve Aliya İzzetbegoviç'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Şefik Caferoviç, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti.
Ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
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