- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
1 saat önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret ettiSARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:36 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç
'in kabrini ziyaret etti
SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Saraybosna
'da Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Bosna Hersek'e geldi. Erdoğan ziyareti kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret ederek dua etti. Şehitlik ziyaretini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini görmeye gelen Türk vatandaşlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan eşlik ediyor.
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