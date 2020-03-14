CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Gülseli KENARLI / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 05:01 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
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