Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü - Son Dakika

Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

- İstanbul