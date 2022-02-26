Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

26.02.2022 14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı'nın 30'uncu yıldönümü nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.


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Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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