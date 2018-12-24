Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in doğum gününü kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan İstanbul'dan Ankara'ya geldikten sonra Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:59 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Haklarında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Beklenen Açıklama Geldi

Metin Akpınar'ın Avukatlarından Açıklama: Cumhurbaşkanı'na Yanlış Aksettirildi 2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 15:49:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in Doğum Gününü Kutladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]